Прага, , 08:37 — REGNUM Всё больше жителей Чехии не хотят обсуждать события на территории бывш. УССР, пишет Seznam Zpravy.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор статьи Яна Странски отмечает, что за шторами квартир, у кофемашин в офисах, на трибунах стадионах и других мероприятиях всё больше людей говорят, что их не интересует ситуация в б. УССР.

«Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются», — цитирует собеседников Странски.

По мнению автора статьи, многие жители Чехии уже устали от данной темы, к тому же оказывают влияние и усилившиеся бытовые проблемы, в частности, дорогая электроэнергия.

При этом Странски призывает читателей «выстоять» и продолжить поддерживать киевский режим.