Прага, 1 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Всё больше жителей Чехии не хотят обсуждать события на территории бывш. УССР, пишет Seznam Zpravy.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Автор статьи Яна Странски отмечает, что за шторами квартир, у кофемашин в офисах, на трибунах стадионов и других мероприятиях всё больше людей говорят, что их не интересует ситуация в б. УССР.

«Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются», — цитирует собеседников Странски.

По мнению автора статьи, многие жители Чехии уже устали от данной темы, к тому же оказывают влияние и усилившиеся бытовые проблемы, в частности дорогая электроэнергия.

При этом Странски призывает читателей «выстоять» и продолжить поддерживать киевский режим.