Москва, , 08:35 — REGNUM Законопроект об уголовном наказании за отказ от мобилизации разработали депутаты фракции «Единая Россия».

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предполагается, что за отказ от мобилизации будут штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет, пишут «Известия».

Речь не идет конкретно о частичной мобилизации, уточнил один из авторов поправок депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что существующая статья за уклонение (328 УК РФ) распространяется только на призыв впервые на срочную военную или альтернативную службу. Разработанный законопроект призван восполнить пробел, пояснил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида и тем, кто является единственным ребенком у одиноких родителей пенсионного возраста, внесла в Госдуму депутат от КПРФ Нина Останина.

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