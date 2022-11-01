Токио, , 08:35 — REGNUM Япония проводила скрытые валютные интервенции, дабы максимизировать их эффект, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, после того как правительство в октябре потратило на поддержку иены рекордные 43 млрд долларов, передает агентство Reuters.

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При этом глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил решимость центрального банка и далее удерживать процентные ставки на сверхнизком уровне, указав, что широкий нисходящий тренд иены может продолжиться.

Японские чиновники по-прежнему хранят молчание о том, когда именно они проводили вмешательства в рынок. Полная информация об их действиях станет известна только после публикации квартальных данных. Ожидается, что данные за июль–сентябрь будут опубликованы в начале ноября.

«Бывает, что мы объявляем об интервенции сразу после ее проведения, а бывает, что и нет, — сказал Судзуки на пресс-конференции во вторник 1 ноября. — Мы делаем это для достижения максимального эффекта, чтобы сгладить резкие колебания курсов валют».

Министр финансов вновь предупредил о том, что власти внимательно следят за движением рынка и не потерпят «чрезмерных движений валюты, вызванных спекулятивными операциями».

Курода также 1 ноября заявил, что центральный банк должен сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику для поддержки экономики, которая все еще восстанавливается после пандемии COVID-19.

«Мы находимся в тесном контакте с правительством по вопросам экономической политики через различные прямые и косвенные каналы», — сказал Курода, выступая в парламенте.

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