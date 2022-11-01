Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В Чувашии планируют создать центр оптимизации региональных и муниципальных услуг для последующего перехода к круглосуточному их оказанию в электронном виде. Соответствующий проект постановления разработало министерство экономики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Проект внесён на общественное обсуждение. Речь идёт о создании регионального центра оптимизации государственных и муниципальных услуг Чувашии на базе автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

«В целях обеспечения поэтапного перехода к предоставлению абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг для граждан в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», — поясняется в документе.

На данный центр предлагается возложить методическую поддержку оптимизации услуг, в том числе в части разработки проектов описания целевого состояния государственных и муниципальных услуг. Также разработано положение о региональном центре и порядке взаимодействия органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в условиях санкционного давления планируют внедрить стандарт для развития и поддержки экспорта.

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