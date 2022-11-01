Вашингтон, 1 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не стал проводить политическую агитацию за Демократическую партию в ряде ключевых штатов страны, предпочтя, вместо этого, отправиться в те американские штаты — например, Калифорния или Нью-Йорк, где демократы обычно пользуются большой поддержкой, пишет Виктор Нава в материале, вышедшем 31 октября в New York Post.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Так, с 1 сентября Байден посетил лишь шесть из 14 штатов, в которых гонка за места в Сенате или за кресло губернатора будет проходить наиболее остро. Примечательно, что президент не проводил предвыборную кампанию в Аризоне, Неваде или Джорджии. Успех демократов там может изменить баланс сил в Сенате.

Кроме того, с 1 сентября Байден посетил 14 штатов и провел 17 мероприятий по сбору средств — что меньше, чем у любого из его предшественников. За тот же период в 2010 году бывший президент Барак Обама посетил 20 штатов и провел 28 акций по сбору средств. В 2018 году бывший президент Дональд Трамп посетил 25 штатов и провел 18 мероприятий по сбору средств.

Среди того небольшого числа поездок Байдена было несколько поездок в Нью-Йорк, краткосрочный тур по Калифорнии и Орегону и единичные поездки в Мичиган и Висконсин. Его последний митинг перед днем выборов пройдет в Мэриленде, где шансы на избрание губернатора-демократа выше всего.

Демократы публично преуменьшают относительно легкий график Байдена — предпоследние выходные перед промежуточными выборами он провел в своем доме в Делавэре, появившись только для того, чтобы сопровождать свою внучку Натали на избирательные участки — но по другим причинам.