Омск, 1 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Омской области структура спроса на рынке труда не изменилась в связи с частичной мобилизацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В базе числятся 42 тыс. предложений от работодателей. В работниках прежде всего нуждаются предприятия строительной и промышленной отрасли, а также бюджетной сферы.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу октября опустился ниже 1%, что является минимальным показателем за десять лет.

«В центрах занятости региона в качестве безработных зарегистрировано 8,7 тыс. человек. В течение 2022 года при содействии службы занятости было трудоустроено 34 тыс. соискателей», — отметили в правительстве.

При этом на уровень занятости в регионе частичная мобилизация не оказала значительного влияния. По словам руководителя департамента занятости минтруда региона Олеси Кайль, по мобилизации с учёта сняли незначительную часть безработных мужчин, тогда как за призванными в армию работниками их рабочие места сохранены.