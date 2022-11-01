Кишинёв, , 08:32 — REGNUM Молдавская компания Energocom не подписала контракт на поставку электроэнергии в ноябре с находящейся в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Молдавской ГРЭС. Об этом сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он сообщил о продлении контрактов с румынскими компаниями OMV Petrom и Nuclearelectrica. При этом дефицит электроэнергии в такой ситуации составит более 40%.

«Снижение потребления электроэнергии крайне важно. Пожалуйста, продолжайте экономить на национальном уровне», — написал Спыну.

Напомним, Газпром сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) из-за того, что Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР. В ПМР из-за этого сократили экспорт электроэнергии. Кишинёв объявил виновной в этом Россию.

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