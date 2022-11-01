Тбилиси, 1 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Грузинские власти намерены начать субсидировать выращивание орехов в стране, сообщает 31 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

President.ge Орехи

На первом этапе из бюджета будет выделено 20 миллионов лари ($7,23 млн.) Все физические лица, имеющие от двух до трёх гектаров гектаров лесных орехов, получат пособие в размере 500 лари ($180) на один гектар. Льготный агрокредит будет выдаваться фермерам с площадью более трёх гектаров, и кредит будет финансироваться в пределах 8%. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на последнем заседании правительства высказался о необходимости запуска новой программы субсидирования.

После мер, принятых против клопа-вредителя, урожай орехов существенно увеличился. Объем экспорта составил 115 миллионов лари ($42 млн). По словам министра сельского хозяйства, в определенный период урожайность снизилась, и государство посчитало необходимым помочь фермерам и предпринимателям.

Программа субсидирования будет запущена со следующей недели.