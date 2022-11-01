Лилонгве, , 08:30 — REGNUM Число выявленных летальных исходов в результате вспышки холеры в Малави увеличилось в октябре со 110 до 180, заявил журналистам министр здравоохранения страны Кумбиз Чипонда.

В Малави Swathi Sridharan (ICRISAT)

Первый случай заболевания был зарегистрирован в республике в марте. По словам чиновника, показатель летальности от холеры в Малави вырос с 2,8% до 3%.

Он отметил, что общее число случаев заболевания с начала вспышки в стране составило 5939. Чипонда также предупредил, что ситуация с распространением холеры в республике может еще Больше ухудшиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября портал Haiti libre передал о том, что общее число фактов заболевания холерой в Гаити выросло в три раза за неделю и достигло 2243.

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