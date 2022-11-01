Сеул, , 08:30 — REGNUM В связи с многочисленными жертвами давки, произошедшей 29 октября в сеульском районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина, полиция Южной Кореи проведёт внутренние проверки. Об этом со ссылкой на начальника полицейского управления страны Юн Хи Гына 1 ноября сообщает Yonhap.

Сеул

Юн Хи Гына «Чтобы выяснить правду по этому делу и установить ответственность, мы незамедлительно и строго проведём интенсивные проверки и расследования».

По словам полицейского чиновника, правоохранители, по всей вероятности, недостаточно оперативно реагировали на поступающие по номеру экстренной связи ещё до возникновения давки сообщения о сложной ситуации в районе Итхэвон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 156 человек возросло количество жертв массовой давки в районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

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