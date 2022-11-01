1 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 10:57 — REGNUM США и Южная Корея — в выигрыше, Франция — в пролете. Так можно охарактеризовать итог выбора Польшей подрядчиков для строительства своих двух АЭС. На прошлой неделе Варшава заявила о подписании контракта с американским концерном Westinghouse, что приветствовала министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, сообщив, что это создаст «около 100 000 рабочих мест для американских рабочих». Вслед за чем было подписано письмо о намерениях по строительству АЭС и с южнокорейской компанией Korean Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Таким образом, из польского атомного уравнения выведен французский концерн Électricité de France (EDF), также претендовавший на эти контракты. «Поскольку Польша является членом Европейского союза, можно было думать и даже надеяться, что она выберет европейского лидера (в атомной отрасли — С. С.), — комментирует ситуацию одно из французских изданий. — И в этой сфере Франция занимает ведущую позицию уже более 40 лет. Мы могли рассчитывать и на историческую близость между Польшей и Францией».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Но нет. С формальной точки зрения мотивацию Варшавы в выборе подрядчиков можно объяснить экономическими соображениями. Корейцы пообещали взять за строительство шести реакторов мощностью 8,4 ГВт около 26,7 миллиарда долларов. При этом они готовы частично профинансировать проект, построить завод по производству ядерного топлива, передать полякам свои ядерные технологии и обучать персонал. Американская заявка на создание шести реакторов мощностью 6,7 ГВт стоит около 31,3 миллиарда долларов (хотя Грэнхолм называла другие цифры — порядка 40 миллиардов). Что касается французского предложения, то EDF была готова взять за строительство от четырех до шести реакторов мощностью от 6,6 до 9,9 ГВт от 33 до 48,5 миллиарда долларов. Как можно видеть, Южная Корея предложила лучшие условия. Но есть и политический аспект. «Если с Вашингтоном и Сеулом Варшава укрепляет сотрудничество и в военном плане, то с Парижем у нее нет дополнительных стимулов, — пишет газета Rzeczpospolita. — Варшава считает, что Париж должен больше стараться и сделать лучшее предложение в следующей сделке».

Ярослав Качиньский Kancelaria Sejmu

Однако так ли «беспомощна» Франция? В настоящее время правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) обсуждает варианты перезагрузки отношений с Европейской комиссией, утверждает журналист Михал Коланко. По его информации, PiS готова рассмотреть все сценарии, вплоть до полного пересмотра спорной судебной реформы, лишь бы добиться разблокирования грантов, предназначенных Польше из средств европейского Фонда восстановления экономики. Кстати, о возможной «гибкости» в диалоге с ЕС в последнее время стал говорить и председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский. Но перспективы Варшавы на этом направлении зависят не только от реакции Брюсселя. Одно время ходили слухи о том, что польские власти напрямую намекнули Парижу, что шансы EDF на победу в тендере на строительство АЭС значительно укрепит помощь Франции в деле с Фондом восстановления экономики. После того как Варшава сделала ставку на американских и южнокорейских партнеров, вряд ли Париж будет заинтересован поддерживать поляков в спорах о выделении им средств из европейских бюджетов.

При этом есть большая вероятность, что негативное отношение будет демонстрировать не только Франция. Немецкие издания с определенной настороженностью относятся к атомным планам Варшавы. «Польша хочет стать «ядерным хабом» в Центрально-Восточной Европе», — отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, указывая, что в Польше ставят вопрос, не заблокирует ли Еврокомиссия планы строительства АЭС ввиду «отсутствия прозрачности в процессе отбора» подрядчиков. Кстати, о возможности такого исхода говорят и польские оппозиционные политики. В Варшаве не слишком верят в подобное, считая, что «ослабевший Евросоюз» не посмеет вступить в клинч с Вашингтоном, а также не захочет «заставить Польшу почувствовать, что более тесная интеграция с ЕС кажется плохим вариантом». Но проблема в том, что амбициозная Польша, удаляющаяся от Европы и делающая ставку на центры силы вне своего региона в военной и атомной сферах, — тоже не лучший вариант для Евросоюза.