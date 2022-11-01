Москва, 1 ноября 2022, 08:28 — REGNUM Глава киевского режима Зеленский перечеркнул «зерновую сделку», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

«В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо.

«Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — подчеркнул спикер палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минобороны России 29 октября сообщили о террористической атаке, которую предпринял киевский режим в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Киевом были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Нападение было успешно отбито, все беспилотники уничтожены. В связи с терактом в Севастополе в Минобороны заявили о приостановке участия России в «зерновой сделке».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию отменить решение о выходе из «зерновой сделки», потому что это помешает преодолеть глобальный продовольственный кризис.

Более 70 морских судов были пойманы на нарушениях правил «зерновой сделки» с начала ее реализации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: «зерновой сделки» на прежних условиях быть не может