Москва, 1 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Зеленский перечеркнул «зерновую сделку», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо.

«Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — подчеркнул спикер палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минобороны России 29 октября сообщили о террористической атаке, которую предпринял киевский режим в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Киевом были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Нападение было успешно отбито, все беспилотники уничтожены. В связи с терактом в Севастополе в Минобороны заявили о приостановке участия России в «зерновой сделке».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию отменить решение о выходе из «зерновой сделки», потому что это помешает преодолеть глобальный продовольственный кризис.

Более 70 морских судов были пойманы на нарушениях правил «зерновой сделки» с начала ее реализации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.