Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Компания «Газпром» была допущена к месту взрыва на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Мне сегодня (31 октября) [глава Газпрома Алексей] Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, Газпром к обследованию места взрыва», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что всего были обнаружены две воронки — три и пять метров глубиной, а также разрыв труб длинной в 259 метров. Глава государства подчеркнул, что это очевидный теракт.