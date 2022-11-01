Лос-Анджелес, США, , 08:27 — REGNUM Яхья Абдул-Матин II снимется в новом сериале Marvel «Чудо-человек», премьера которого состоится на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Об этом 1 ноября сообщает портал Deadline.

Яхья Абдул-Матин II Цитата из видеоинтервью

Впервые о том, что Marvel запустила в производство сериал про Чудо-человека СМИ сообщили в июне 2022 года. Тогда о своём участии в проекте объявили Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Эндрю Гест («Соколиный глаз»). Креттон выступит в качестве режиссёра, а Гест напишет сценарий. В шоу также снимется Бен Кингсли, он вновь сыграет суперзлодея Мандарина.

Напомним, ранее Яхья Абдул-Матин II уже снимался в кинокомиксах. Он исполнил роль Доктора Манхэттена в сериале HBO «Хранители» и сыграл Чёрную Манту в фильме студии DC«Аквамен».

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