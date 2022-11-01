Донецк, 1 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Кировский район Донецка был обстрелян со стороны киевских нацистов. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что киевские нацисты произвели обстрел Кировского района Донецка в 08:13 (совпадает с мск), выпустив по городу три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка.