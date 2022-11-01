Сеул, , 08:24 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль постарался успокоить общественное возмущение из-за давки на празднике в столице страны, в которой погибли 156 человек, и пообещал провести быстрое и тщательное расследование и принять новые меры безопасности для предотвращения подобных катастроф, как передает агентство Reuters.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

Число погибших в результате давки на многолюдном уличном празднике Хэллоуин в субботу 29 октября возросло до 156 человек, 151 человек получили ранения, 29 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших по меньшей мере 26 граждан из 14 стран, включая Россию.

«Я чувствую безграничную ответственность за общественную безопасность в связи с этим происшествием и сделаю всё возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась», — сказал Юн на пресс-конференции.

«Полиция быстро и неукоснительно проведет интенсивные проверки и расследования по всем без исключения аспектам, чтобы выяснить правду об этом чрезвычайном происшествии», — добавил он.

Президент неделю национального траура и заявил, что в стране слишком много катастроф, связанных с безопасностью. Он сказал, что необходимо улучшить меры реагирования, в том числе улучшить контроль над толпой.

«Мы должны разработать конкретные меры безопасности для управления толпой не только на этих улицах, где произошла эта масштабная катастрофа, но и в других местах, таких как стадионы и концертные площадки, где собирается большое количество людей», — сказал он на заседании правительства.

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