В Полтавской области начался пожар после атаки дронов
Полтава, Украина, 1 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. На территории Полтавской области начался пожар после взрывов, сообщил глава военной администрации Дмитрий Лунин.
Иван Шилов ИА REGNUM
БПЛА «Герань-2»
По его словам, в Полтаве были слышны звуки взрывов. Он уточнил о полёте дронов, из которых три сбили, а ещё несколько летят над областью. Лунин позже добавил, что четыре беспилотника упали на гражданские объекты.
«На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно, жертв нет», — написал он в телеграм-канале.
Накануне в Полтавской области прогремели взрывы.