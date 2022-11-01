Полтава, Украина, 1 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. На территории Полтавской области начался пожар после взрывов, сообщил глава военной администрации Дмитрий Лунин.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань-2»

По его словам, в Полтаве были слышны звуки взрывов. Он уточнил о полёте дронов, из которых три сбили, а ещё несколько летят над областью. Лунин позже добавил, что четыре беспилотника упали на гражданские объекты.

«На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно, жертв нет», — написал он в телеграм-канале.

Накануне в Полтавской области прогремели взрывы.