Квисан, , 08:23 — REGNUM 1 ноября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,9 произошло в 02:27 по местному времени в 11 км к северо-востоку от уезда Квисан провинции Чхунчхон-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.

Известно, что в пожарное управление провинции поступило более 50 звонков с вопросами о землетрясении.

По мнению экспертов, данный подземный толчок является автершококом более мощного землетрясения магнитудой 4,1, которое произошло 29 октября. После него зарегистрирован в общей сложности 21 афтершок.