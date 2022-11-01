Роли, США, , 08:21 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Андрей Свечников nhl.com

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и реализовал решающий бросок в серии буллитов. Также отличился форвард Стефан Ноэсен.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились нападающие Дилан Строум и Александр Овечкин. На счету Евгения Кузнецова один голевой пас. Отметим, что Овечкин не реализовал послематчевый буллит.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 13 очков. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 11 очками.

Читайте также: Капризов принёс «Миннесоте» победу в серии буллитов в матче НХЛ с «Чикаго»