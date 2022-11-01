Томск, 1 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Исполняющей обязанности заместителя губернатора Томской области по социальной политике назначена Марина Киняйкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Замгубернатора Томской области Наталья Киселёва

Согласно распоряжению главы региона Владимира Мазура, к своим обязанностям новый зам приступит с 1 ноября. Марина Киняйкина будет работать в этой должности до решения кадрового вопроса.

Напомним, ранее занимавшая пост замгубернатора Алёна Левко ранее ушла в отставку по собственному желанию.

Заместителем губернатора — руководителем аппарата главы субъекта стала Наталья Киселёва, ранее работавшая в Тюменской области. Она будет курировать работу ряда департаментов и комитетов.

«Уверен, знаний, характера и энергии Натальи Геннадьевны хватит для решения непростых задач. Это профессиональный и требовательный руководитель, который умеет добиваться поставленных целей», — добавил губернатор.