Берлин, , 08:20 — REGNUM К одобрению внутреннего потолка цен на газ, который будет обеспечен субсидиями из федерального бюджета ФРГ на сумму €91 млрд, готовится немецкое правительство. Об этом 1 ноября сообщает издание «Коммерсант».

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В проекте предусматривается, что максимальная цена газа для немецких домохозяйств составит €1,32 за кубометр и €770 за тысячу кубометров для промышленности, а расходы на газ выше этой цены будут взяты на себя правительством ФРГ.

При этом льготная цена на голубое топливо будет распространяться на 80% потреблённого домохозяйствами газа за аналогичный период 2021 года и на 70% для предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии обратились к предприятиям и домохозяйствам с официальной просьбой о понижении температуры отопления жилья зимой ради экономии электроэнергии.