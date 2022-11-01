Уфа, , 08:21 — REGNUM План комплексного ремонта подъездов на 2022 год был завершен в установленные сроки в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Подъезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в региональном правительстве.

По словам исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирины Головановой, в текущем году в нормативное состояние были приведены 917 подъездов в 309 домах, при этом капитальный ремонт общедомового имущества выполнили в 717 многоквартирных домах.

Она также сообщила, что сейчас идет работа по формированию перечня подъездов, которые обновят в 2023 году.

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