Москва, , 08:20 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в многоквартирных домах. Новый ГОСТ Р 8.1012-2022, предусматривает проведение поверки счетчиков лишь организациям, получившим соответствующую лицензию, передаёт «Прайм».

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По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на автоматический режим снятия показаний.

«Введённый с 1 ноября ГОСТ не повлияет на платежи, так как большинство граждан не проводят поверку, а просто меняют счетчик на новый, потому что они изнашиваются», — считает Лебединская.

ИА REGNUM ранее сообщало, на сайте правительства Москвы заработал новый сервис — заявку на поверку или замену счётчиков воды можно подать онлайн.

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