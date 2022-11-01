Республика Коста-Рика, , 08:19 — REGNUM Центробанк Коста-Рики прогнозирует, что экономика страны вырастет по итогам 2022 года на 4,3%, а не на 3,6%, как планировалось ранее, сообщается на сайте финансового регулятора.

Коста-Рика Елена Польстер © ИА REGNUM

Улучшение прогноза связывают с ожидаемым подъемом в сферах туризма и деловых услуг. Предлагается, что в 2022 году республику посетят 2 млн туристов, что на 1,35 млн больше, чем было в 2021 году.

Кроме того, глава Центробанка Роджер Мадригал утверждает, что рост частично обусловлен экспортом из Коста-Рики беспошлинных товаров. Вместе с тем регулятор понизил прогноз по темпам экономического роста в 2023 году — с 3,2% до 2,7%, что связано с проблемами в мировой экономике.

В 2021 года экономика Коста-Рики выросла на 7,8% на фоне восстановления от последствий пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Коста-Рики Родриго Чавес заявил, что власти намерены привлечь $2,7 млрд за счет приватизации банков Banco de Costa Rica и Banco Internacional de Costa Rica, а также 49% акций страховой компании INS.

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