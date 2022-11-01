Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 1 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В ямальском Новом Уренгое с 1 ноября 2022 года школьники и студенты очной формы обучения пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба администрации Воронежа Новые автобусы

Также бесплатно будут добираться на общественном транспорте до колледжа и техникума в Новый Уренгой студенты, проживающие в Коротчаево и Лимбяяхе.

Чтобы воспользоваться транспортной льготой, учащимся школ и студентам необходимо иметь соответствующую транспортную карту, которую выдают в учебном учреждении. При проезде в автобусе её нужно приложить к терминалу. Карту можно получить в образовательном учреждении бесплатно.

Отмечается, что бесплатным проездом в общественном транспорте в Новом Уренгое могут воспользоваться 17,5 тысячи учащихся.