Нижний Тагил, Свердловская область, 1 ноября 2022, 08:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области после реконструкции открыли обновлённое здание культурного центра «Дом Окуджавы». Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Булат Окуджава. 1991 год
Булат Окуджава. 1991 год
Marek Grotowski

Работы по реконструкции здания длились около года. Благодаря их проведению удалось восстановить внешний вид объекта культурного наследия XIX века. Рабочие отремонтировали крышу, фасад и подвальные помещения.

Помещение «Дома Окуджавы» поделили на тематические зоны: библиотека и музейное пространство. Теперь здесь можно не только узнать о жизни поэта и барда, но и взять книгу из библиотечного фонда. В мэрии надеются, что в скором времени смогут организовать в обновлённом культурном центре выступления бардов.