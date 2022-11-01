Нижний Тагил, Свердловская область, 1 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области после реконструкции открыли обновлённое здание культурного центра «Дом Окуджавы». Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Marek Grotowski Булат Окуджава. 1991 год

Работы по реконструкции здания длились около года. Благодаря их проведению удалось восстановить внешний вид объекта культурного наследия XIX века. Рабочие отремонтировали крышу, фасад и подвальные помещения.

Помещение «Дома Окуджавы» поделили на тематические зоны: библиотека и музейное пространство. Теперь здесь можно не только узнать о жизни поэта и барда, но и взять книгу из библиотечного фонда. В мэрии надеются, что в скором времени смогут организовать в обновлённом культурном центре выступления бардов.