Чебоксары, , 08:17 — REGNUM В Чувашии агрофирма подала банкротный иск в отношении сельскохозяйственной компании, заявленный размер исковых требований превышает 18 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии https://kad.arbitr.ru/

С иском в суд вышло общество «Агрофирма «Куснар», ответчиком указано ООО «Водолей». Обе компании — из Цивильского района Чувашии.

Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав18 164 420,64 рубля исковых требований. Иск зарегистрирован в суде 28 октября, дело в настоящее время не принято в производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Водолей» зарегистрировано в апреле 2006 года с уставным капиталом в 250 000 рублей, место «прописки» — Цивильский район Чувашии, указанный основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Также заявлено ещё 47 видов деятельности, в том числе животноводство и смешанное сельское хозяйство.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чебоксарах подано заявление в суд в отношении управляющей компании «Старко», которую просят признать банкротом.

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