Москва, 1 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Изменения правил проверки счётчиков, которые вступают в силу с 1 ноября, усилят борьбу с мошенничеством в этой сфере. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

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Она пояснила, что речь идёт о новом ГОСТ Р 8.1012-2022. Согласно стандарту, проверку могут проводить только организации, обладающие необходимыми документами, дающими такое право.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — приводит слова Лебединской агентство «Прайм».

Эксперт считает, что на платёжках за коммунальные услуги новые правила не скажутся.