Москва, , 08:14 — REGNUM На изменении условий «зерновой сделки» настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — отметил Володин в телеграм-канале.

В целом, по его мнению, возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в «зерновой сделке» после атаки дронов киевского режима на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В США утверждают, что решение Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки представляет собой использование продовольствия «в качестве оружия».

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