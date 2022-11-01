Москва, 1 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На изменении условий «зерновой сделки» настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — отметил Володин в телеграм-канале.

В целом, по его мнению, возобновление «зерновой сделки» невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в «зерновой сделке» после атаки дронов киевского режима на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В США утверждают, что решение Москвы приостановить участие в реализации «зерновой сделки» представляет собой использование продовольствия «в качестве оружия».