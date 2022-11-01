Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбурге 12 человек осудили за незаконную банковскую деятельность. Мошенникам удалось вывести в теневой оборот несколько миллиардов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступная группировка действовала с 2013 года. Её участники инкассировали из терминалов деньги, а затем доставляли в кассовый узел. После этого деньги клиентам. За определённый процент от полученной суммы они пополняли безналичным расчётом счета осуждённых. В общей сложности прибыль мошенников составила порядка 400 млн рублей.

По данным прокуратуры, свою деятельность участники группировки вели также в Самарской, Саратовской и Московской областях. Четверо фигурантов дела получили наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до 10 лет и штраф от 200 тыс. рублей до 3,5 млн рублей. Ещё 8 участников группировки получили условные сроки от двух с половиной до четырёх лет. Приговор пока не вступил в законную силу.