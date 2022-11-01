Уфа, 1 ноября 2022, 08:14 — REGNUM Новый антиалкогольный закон подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что документ был принят госсобранием республики на пленарном заседании 20 октября.
Отмечается, что закон уточняет положение о запрете розничной продажи алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи.
«Раньше запрет действовал непосредственно 27 июня. Между тем эта дата выпадает на разные дни недели, а праздничные мероприятия переносятся на выходные. Так было, например, этим летом: фактически День молодежи отмечался в пятницу и субботу, 24 и 25 июня. То есть законодательное ограничение розничной продажи алкоголя в День молодежи свою функцию не выполняло», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.
Сообщается, что запрет на розничную торговлю алкоголем также распространен и на день, устанавливаемый муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий.