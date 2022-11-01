Ереван, 1 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. С рабочим визитом направился в Иран премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба армянского правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Иран», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время этого визита глава правительства Армении намерен провести встречу с иранским президентом Ибрагимом Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент России Владимир Путин рассказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи согласовали не все из предварительно проработанных ранее пунктов совместного заявления.