Сочи, Краснодарский край, 1 ноября 2022, 08:10 — REGNUM В России завершена частичная мобилизация, заявил президент РФ Владимир Путин после трехсторонних переговоров в Сочи.
Российский лидер также отметил, что 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.
Как сообщало ИА REGNUM, все военные комиссариаты России по поручению министра обороны Сергея Шойгу должны вернуться к работе в штатном режиме в связи с завершением мобилизационных мероприятий.
Читайте также: Военным комиссариатам в России поручено вернуться к штатному режиму работы