Сочи, Краснодарский край, , 08:10 — REGNUM В России завершена частичная мобилизация, заявил президент РФ Владимир Путин после трехсторонних переговоров в Сочи.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Откровенно говоря, не задумывался над этим (необходим ли специальный указ). С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, все военные комиссариаты России по поручению министра обороны Сергея Шойгу должны вернуться к работе в штатном режиме в связи с завершением мобилизационных мероприятий.

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