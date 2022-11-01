Бразилиа, 1 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау приступил к передаче власти представителям будущей администрации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы на фоне затянувшегося молчания действующего президента Жаира Болсонару. Об этом 31 октября сообщает телеканал Globo.

Senado Federal Жаир Болсонару

По его информации, избранный в сенат от штата Риу-Гранди-ду-Сул политик обсудил ситуацию с будущим вице-президентом Жералду Алкминым, фактических начав диалог о транзите власти в стране. Начало транзита власти также подтвердили в штабе Лулы да Силвы. Лидер Партии трудящихся Глейзи Хоффманн и координатор избирательной кампании Эдинью Силва сообщили, что с ними для обсуждения передачи дел связались представители руководителя канцелярии действующего президента Сиру Ногейры.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару хранит молчание уже более суток, что идёт в разрыв с местной политической традиции, согласно которой проигравший звонит победителю и поздравляет его с успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Высшего избирательного суда Бразилии Алешандри ди Морайс приказал федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов освободить от сторонников действующего президента страны Жаира Болсонару, не согласных с результатами всеобщих выборов, все заблокированные ими автодороги.