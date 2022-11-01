Вашингтон, 1 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Тейлор Свифт установила очередной рекорд благодаря новому альбому Midnights: композиции певицы заняли все 10 первых позиций в недельном чарте Billboard Hot 100. Об этом 1 ноября сообщает CNN.

Dek-d.com Тейлор Свифт

Отмечается, что Свифт стала первым исполнителем в 64-летней истории рейтинга Billboard, который смог совершить подобное. Ближе всего к этому рекорду подобрался рэпер Drake в сентябре 2021 года, тогда его треки заняли 9 мест в топ-10.

Напомним, свой десятый по счёту альбом Midnights Тейлор Свифт выпустила 21 октября 2022 года. Всего за четыре дня после релиза он разошёлся тиражом более 1 млн копий и стал самой продаваемой пластинкой 2022 года.