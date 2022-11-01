Майма, Алтай, , 08:08 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в селе Майма, в результате которого пострадал 12-летний ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

29 октября 34-летний водитель автомобиля УАЗ 390 945 сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу девочку. В результате пострадавшая с травмами была госпитализирована в Республиканскую детскую больницу.

«Прокуратурой Майминского района проводится проверка условий и причин, способствовавшим ДТП. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседнем Алтайском крае было возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки при аварии. Расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Читайте также: СКР заинтересовался гибелью 14-летней девушки в ДТП на Алтае