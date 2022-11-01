Джакарта, , 08:08 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил свое присутствие на саммите G20 в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Великобритания только что подтвердила присутствие Риши Сунака. Кроме того, было также подтверждено присутствие премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

«Мы также можем подтвердить присутствие двух лидеров G20, а именно премьер-министра Великобритании и Италии», — заявила Ретно Марсуди в президентском дворце в Джакарте.

Глава МИД Индонезии также отказалась раскрыть список государственных лидеров, которые будут присутствовать на Бали в середине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют в ходе двухсторонней встречи в середине ноября на саммите G20 на индонезийском острове Бали обсудить ситуацию на территории б. УССР, санкции против России, политику Китая в отношении Тайваня и ряд других вопросов.

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