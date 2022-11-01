Джакарта, 1 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил свое присутствие на саммите G20 в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Великобритания только что подтвердила присутствие Риши Сунака. Кроме того, было также подтверждено присутствие премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

«Мы также можем подтвердить присутствие двух лидеров G20, а именно премьер-министра Великобритании и Италии», — заявила Ретно Марсуди в президентском дворце в Джакарте.

Глава МИД Индонезии также отказалась раскрыть список государственных лидеров, которые будут присутствовать на Бали в середине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют в ходе двухсторонней встречи в середине ноября на саммите G20 на индонезийском острове Бали обсудить ситуацию на территории б. УССР, санкции против России, политику Китая в отношении Тайваня и ряд других вопросов.