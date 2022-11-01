Уфа, 1 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Количество объектов незавершенного строительства сократилось на 15% по сравнению с началом 2022 года в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Ремонт дороги

Вопрос сокращения числа долгостроев рассматривался на совещании в правительстве региона.

«Сейчас в республике насчитывается порядка 1700 объектов незавершенного строительства. По сравнению с началом года их количество сократилось на 15%», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства республики.

Он также отметил, что позитивная динамика наблюдается по региональным объектам незавершенного строительства по линии министерства транспорта и дорожного хозяйства.

«Если на начало года в реестре числился 141 объект, то в октябре их стало уже 85», — пояснил чиновник.

Сообщается, что в настоящее время в стадии строительства находятся 52 объекта на сумму 16,4 млрд рублей, в том числе дорога Бирск-Тастуба-Сатка и Восточный выезд, которые являются финансовоемкими проектами.

Назаров поручил администрациям муниципалитетов взять на личный контроль и обеспечить завершение процедур документального оформления объектов незавершенного строительства с учетом территориальной принадлежности.