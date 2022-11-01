Хабаровск, , 08:02 — REGNUM В Хабаровске 4 и 5 ноября на площади имени Ленина пройдёт масштабный фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень», посвященный Дню народного единства. Лозунг фестиваля — #МЫВМЕСТЕ, сообщили в пресс-службе правительства края.

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Для гостей подготовлена обширная программа. В первый день в рамках фольклорно-этнографического фестиваля будет показан документальный фильм «Минин и Пожарский». Главной особенностью второго дня фестиваля станет показ лучших концертов ко Дню образования прошлых лет.

Будут работать ярмарка ремесленников и рестораторов с кухней народов мира, площадка-лекторий. Все желающие смогут принять участие в интерактивах, мастер-классах и розыгрыше призов. Особое место будет отведено полевой почте и площадке для записи видеообращений для участников спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 4 ноября, когда по всей стране будет отмечаться День народного единства, состоится общегородской крестный ход в день празднования Казанской иконы Божией Матери.