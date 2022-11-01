Чита, , 08:02 — REGNUM У торжественного митинга с участием военнослужащих, призванных из запаса, состоявшемся накануне, 31 октября, в Окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск при участии губернатора Забайкалья Александра Осипова оказалась «обратная сторона медали». Пока одни мобилизованные внимали напутственным словам главы региона, другие мерзли за воротами воной части. Их спрятали подальше от глаз начальства, вероятно, потому, что далеко не все мобилизованные экипированы должным образом. Из видеоролика, опубликованного в комментариях на странице забайкальского губернатора в соцсетях , следует, что военных «прячут», чтобы те не задавали «неудобных вопросов о снабжении».

Чита. Песчанка. Военный полигон — как способ спрятать мобилизованных от начальства Цитата из видео военнослужащих

Забайкальцы возмущены до предала.

«Александр Михайлович, почему они ходят в осенних берцах? Все простыли уже. Вчера их в «Красный яр» (полигон в Тунгокоченском районе) возили, они там все замерзли. Вы когда приезжаете, их прячут от вас, чтоб они вам правду всю не рассказали. Прошлый раз вы приезжали — их спрятали в лесу. Вчера — в «Красный яр».

Еще вопрос: когда им выдадут бронежилеты? Выдадут ли их вообще? Многие бойцы, которые уже на СВО, говорят, что им выдали бронежилеты без пластин. Почему люди должны так рисковать жизнью? У всех же семьи», — отмечает призывает в комментариях на странице губернатора в соцсетях Лика Дементьева.

Забайкалье. Спрятанные от начальства мобилизованные мерзнут на морозе за вторами части Цитата из видео военнослужащих

«Александр Михайлович, вот вы пишите, что каждый день с бойцами на связи. Почему наши бойцы до сих пор в осенней обуви. На улице мороз. Им каждый день обещают выдать зимние берцы, да только дальше слов никуда не уходит. Бойцы на полигоне «Красный яр». Прошу решить эту проблему в кратчайшие сроки, либо это дойдёт до Москвы», — призывает Светлана Швачук.

Александр Осипов 1 ноября сообщил на своей странице «Вконтакте», что реакция на его обращение в Минобороны России уже последовала.

«Подобное совершенно недопустимо. Как и обещал, связался с Минобороны и командованием Восточного военного округа. Реакция есть. Ситуация будет исправлена», — сообщил глава региона у себя на страничке в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти Забайкалья извещали, что «в процессе подготовки мобилизованные совершенствовали практические навыки в обращении с боевой и специальной техникой, стрелковым оружием». Также отмечалось, что «на полигонах прошли занятия по огневой, инженерной и медицинской подготовке, тактике боя в различных условиях».

Александр Осипов напутствовал: »Вы — те, кто вскоре встанет на защиту своих земляков — знайте: мы гордимся вами, возвращайтесь с победой!».

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