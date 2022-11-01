Ульяновск, 1 ноября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Ульяновске в один день зарегистрированы три банкротных иска, сумма заявленных исковых требований — от 7,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

28 октября в суде зарегистрированы три иска о признании должников банкротами. Наибольший размер исковых требований предъявлен к ООО «Производственная компания Русь» (г. Ульяновск): общество «Лето» (Ростовская область) указало15 562 427,23 рубля исковых требований, требуя признать должника банкротом.

Кроме того, банкротный иск подало московское общество «Рибут Сити» к ООО «Рембери» (г. Ульяновск): заявленная сумма исковых требований составляет 8 005 342,56 рубля.

Также с иском вышло частное лицо, ответчиком является ООО «Керамзит» (г. Ульяновск). Заявитель просит признать компанию банкротом, размер требований определён в размере 7 666 707,33 рубля.

Данные заявления пока не приняты в производство.