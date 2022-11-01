Вашингтон, 1 ноября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Флаг, под которым действует киевский режим, всё чаще стали приравнивать к символам ЛГБТ-движения американские социальные элиты и симпатизирующие им граждане. Об этом пишет 31 октября научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши в своей статье для издания The Federalist.

ЛГБТ-флаг

О’Ши отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно заметить, что пользователи практически всегда ставят рядом с радужными флагами флаг б. УССР. По мнению автора статьи, для так называемых социальных элит Запада это такой способ показать уверенность в своей правоте и моральное превосходство, причём даже над теми, кто до недавнего времени вообще не знал ничего о конфликте между Москвой и Киевом.

Таким незатейливым способом, по мнению исследователя, социальные элиты и их онлайн-армии ищут способы выразить собственную значимость и сохранить определённую позицию в обществе. Всплеск «любви» к символам ЛГБТ и б. УССР призван заполнить вакуум в социально-политической жизни.

При этом О’Ши предупреждает, что, размахивая «флагами самомнения», общество лишь усложняет ситуацию и провоцирует затягивание конфликта на территории б. УССР, который, по мнению автора статьи, не выгоден никому.