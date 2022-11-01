Донецк, 1 ноября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Вооруженные бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 06:07 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё один житель Сахалина погиб в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса.