Екатеринбург, 1 ноября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждены замруководителя управления Росгвардии Илья Лабко, руководитель отдела материально-технического обеспечения ведомства Алексей Самойлов и один из местных бизнесменов. Приговор вынес Ленинский райсуд.

ИА REGNUM Суд

Росгвардейцам вменили злоупотребление должностными полномочиями, а предпринимателю — пособничество в совершении этого преступления. Уголовное дело было возбуждено в 2020 году. По данным следователей, речь шла об ущербе в размере более 2 млн рублей.

Суд обязал подсудимых уплатить штрафы в размере от 50 тыс. до 65 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.