Чикаго, США, , 07:54 — REGNUM Не менее 14 человек получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в ночь на 1 ноября в американском Чикаго, передает телеканал ABC со ссылкой на данные местной полиции.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве указали, что госпитализировать пришлось 11 раненых. При этом о состоянии их здоровья деталей не приводится. К месту происшествия также направили десять карет скорой помощи, а также сотрудников полиции. Других деталей произошедшего не раскрывается, полиция ведет расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в американском Чикаго произошла перестрелка на улице Арчер и Кедзи. В результате стрельбы погибли три человека, еще двое получили ранения. Отмечалось, что стрельбу устроили противоборствующие преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками.